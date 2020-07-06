Кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині перевищила дві тисячі.

COVID-19 активно поширюється попри високі температурні показники повітря. Серед причин — відсутність колективного імунітету, – стверджують епідеміологи.

Позаду на Тернопільщині пік першої хвилі епідемії коронавірусу, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Втім, попереду друга осінньо-зимова хвиля, яка може виявитися набагато складнішою.

«Розумію, що ми маємо надії на вакцину, але її скоро не буде. Не знаю, коли її отримає Україна, бо вакцину в першу чергу будуть мати ті країни, які займаються її напрацюванням. Можливе повторення ситуації з грипом Н1N1, коли вакцину ми отримали через два роки. Єдиним засобом, який дозволить впливати на епідемічну ситуацію з коронавірусом в осінньо-зимовий період — це буде колективний імунітет. Треба набратися мужності і відпустити ситуацію, щоб максимум людей зустрілися з коронавірусом. Нам потрібно до серпня, до вересня підійти з належним колективним імунітетом. Моя точка зору може бути несприйнята, але час все розставить на свої місця. Очевидно, що потрібно обирати шведський варіант, датський варіант. Тому нині я не рекомендую посилювати карантинних обмежень, а також не рекомендую послаблювати їх», – пояснює епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Берегтися від коронавірусу рекомендують людям з грипу ризику — це особи понад 65 років із супутніми захворюваннями. Молоді та особи середнього віку, які не мають проблем із здоров’ям, переносять хворобу переважно у легкому стані. Все ж у випадку інфікування вони повинні перебувати від контролем лікарів.

Софія Романська

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Кількість випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила дві тисячі