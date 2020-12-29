«Новорічна ялинка» – операцію під такою назвою проводять працівники держекоінспекції та патрульної поліції на Тернопільщині. Вони виявляють нелегальний продаж новорічних дерев. Порушникам загрожують чималі штрафи.

Як повідомив інспектор держекослужби Василь Дуда, під час проведення рейдів було виявлено продаж дерев породи «сосна» та «ялиця» без документів, що засвідчують законність їх набуття. На порушників складено 5 протоколів за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлено на розгляд до судових органів.

«Ми перевіряємо за допомогою програми «Ялинка інфо». На ялинках мають бути спеціальні наліпки, чіпи, які вказують походження цих дерев. На порушників складаємо протоколи та відправляємо їх в суд для прийняття відповідних рішень. Здійснюємо перевірку місць торгівлі у рамках проведення заходів з контролю за незаконним використанням об’єктів рослинного світу, заготівлею та реалізацією «новорічних ялинок».

Відповідно до законодавства, за нелегальний продаж ялинок передбачений штраф від 510 до 1700 грн. Розмір стягнення залежить від обсягу нанесеної шкоди природі.