Отримавши повідомлення про зникнення малолітньої дитини, співробітники Тернопільського відділу поліції зреагували оперативно та розшукали хлопчика.

Повідомлення про зникнення 9-річного хлопчика надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції у п’ятницю, 17 липня, від жителя обласного центру. Чоловік розповів, що його син пішов у парк гуляти з собакою та додому не повернувся. Хлопчик не мав із собою телефону і розшукати його самостійно батько не зміг.

На пошуки дитини залучили 4 поліцейських екіпажі. Дитину співробітники міського відділу поліції знайшли у парку. На щастя, з хлопчиком усе гаразд, жертвою злочинних посягань він не став. Правоохоронці передали малолітнього батькам, а також провели профілактичну бесіду з ними.

З’ясувалося, малолітній неодноразово ходив гуляти без нагляду дорослих.

Щодо батька співробітники поліції складуть адмінпротокол за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

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