Працівники Тернопільського відділу поліції встановлюють особу невідомої, яку підозрюють у крадіжці.

Подія трапилася 15 січня у крамниці на вулиці Б. Хмельницького зловмисниця викрала з торгового закладу гаманець з чималою сумою грошей, який забула на прилавку одна з покупців.

Камери відеоспостереження зафіксували підозрювану.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70; 380 67 351 38 37 або на лінію “102”.