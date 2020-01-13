Працівники Теребовлянського відділу поліції встановлюють особу зловмисниці, яку підозрюють у крадіжці.

Подія трапилась 9 січня близько 17 години в приміщені автовокзалу, розташованого в райцентрі, повідомляють у поліції. Жінка викрала барсетку, яку залишив на лавці в залі очікування один з пасажирів.

Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваної.

Поліцейські звертаються до краян: якщо ви впізнали цю особу або знаєте її місце перебування, телефонуйте за номерами (0351) 2-12-45, 098-71-69-840 або на лінію 102.