Благодійний котоярмарок організовують у Тернополі 24 листопада. Під час дійства жителі міста зможуть обрати собі домашніх улюбленців.

Втім, для проведення ярмарку необхідні волонтери. Відтак любителів тварин просять зголошуватися.

Наш благодійний котоярмарок, який відбудеться 24 листопада в ТРЦ “Подоляни”, обіцяє бути дуже цікавим та розмаїтим, – зазначає співорганізаторка, голова благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Для допомоги у проведенні благодійного котоярмарку потрібні волонтери.

«Серед вимог до волонтерів: відповідальність та любов до тварин. Хто має бажання допомогти нам і котам, звертайтеся. Також у рамках котоярмарку ми матимемо приємність малювати картини із художницею Зоряною Олендер. Це чудова нагода створити шедевр своїми руками, відчути себе митцем. І навіть не кажіть, що у вас нема художнього хисту. Під чуйним керівництвом талановитої Зоряни та завдяки спеціальній покроковій методиці, намалювати картину зможе кожен. Участь в майстер-класі вартує 200 грн. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби безпритульних тварин. Кількість місць обмежена, дуже просимо про бажання взяти участь в мастер-класі повідомляти завчасно. Телефон для довідок: 068 445 24 46».

Під час котоярмарку діти зможуть відвідати майстер-клас з паперопластики, який проведуть студенти Тернопільського кооперативного коледжу відділення “Дизайн”. Майстер-клас відбуватиметься з 13.00 до 15.00, участь безкоштовна.

Софія Романська