Масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників розпочалася на Тернопільщині. Фахівці управління Держпраці взялися перевіряти роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.

Інспектори відвідуватимуть роботодавців без попередження. У разі виявлення нелегальних робітників, притягуватимуть до відповідальності. Штраф за одного неоформленого працівника – понад сто тисяч грн.

«У рамках Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік, робота інспекторів праці, яка зорієнтована на зниження рівня незадекларованої праці та збільшення кількості застрахованих осіб, складається з двох етапів: інформаційної та інспекційної кампанії. Під час інформаційних заходів, які тривали на території області упродовж 6-ти місяців, проводився аналіз повідомлень про прийняття працівників на роботу у конкретних роботодавців. І у тих працедавців, де не спостерігалася позитивна динаміка працевлаштування найманої праці, будуть проводиться інспекційні відвідування», – зазначив начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці Ігор Хаварівський.

Загалом перевірками будо охоплено сфери оптової та роздрібної торгівлі, сільського господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, будівництва, надання послуг.