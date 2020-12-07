Шукають лікарів і медсестер для роботи з хворими на COVID-19

На Тернопільщині можлива нестача професійних лікарів-інфекціоністів, а також медсестер для роботи хворими на COVID-19. Фахівців шукають серед студентів медичного університету і лікарів пенсійного віку.

Серйозна проблема з кадрами може виникнути у разі стрімкого збільшення кількості інфікованих коронавірусом, а відтак розгортання польових госпіталів. Поки що з хворими медична система справляється.

«Час від часу проблеми з кадрами серед медичних працівників трапляються. Мова йде більше про середній медичний персонал, молодший медичний персонал. Ми працюємо постійно із центром зайнятості, контактуємо з ними. Коли в нас з’являються вакансії, намагаємося знайти нових фахівців. Також ми складаємо резерв з тих медичних працівників, які працюють на сьогоднішній день у лікувальних установах, а також тих, які на сьогоднішній день є на пенсії», – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу в області звільнилося понад два десятки медичних працівників передпенсійного віку. Наразі вирішити проблему з кадрами намагаються працевлаштуванням студентів старших курсів.