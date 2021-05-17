В регіональній парторганізації заявили, що розвішані по місту борди з Притулою — це частина “штучної медійної кампанії, запущеної незрозуміло ким”.

Харківське територіальне об’єднання партії “Голос” прокоментувало факт появи в обласному центрі агітаційних банерів з шоуменом Сергієм Притулою. У заяві, опублікованій на сторінці “Голос. Харківська область” в Facebook, говориться, що представники регіонального осередку нічого не знають про можливе висунення Притули на мерську посаду. Про це пише Фокус.

Місцеві партійці заявили, що мова, ймовірно, йде про “ситуативну, штучну медійну кампанію, що була створена незрозуміло ким”. В повідомленні йдеться, що обласний осередок не мав з цього приводу жодної комунікації ані з центральним офісом “Голоса”, ані з самим шоуменом.

“Таким чином, ми не маємо ніякого відношення до цієї історії”, — йдеться в заяві.

Місцеві партійні функціонери відзначили, що осередок має намір “приєднатися до дискусії про висунення єдиного кандидата від демократичних проукраїнських сил у Харкові”.

Що стосується самого Притули, то на момент публікації матеріалу він ніяк не прокоментував ані чутки про свої наміри поборотися за крісло очільника міста, ані факт появи в місті агітаційних бордів.

Нагадаємо, що в кінці тижня, що минає, харківські пабліки поширили фотографії розміщених по місту білбордів, на яких зображено шоумена Сергія Притулу на фоні колеса огляду з місцевого парку ім. Горького. На цих же щитах — напис “Нам тут жити”. Слід зазначити, що в 2006 році з аналогічним слоганом в мери Харкова йшов Михайло Добкін, який після смерті екс-мера Геннадія Кернеса в 2020 році заявив про наміри знову поборотися за крісло очільника міста.

Спочатку інформацію про нібито наміри шоумена взяти участь у виборах поширив анонімний Telegram-канал “Карточный офис”. Публічно заявити про прагнення поборотися за крісло мера Притула нібито мав на “неформальному з’їзді” в Києві 15 травня, однак цього так і не сталося.

За даними каналу, фінансувати виборчу кампанію шоумена нібито мають намір п’ятий президент України Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

Анонімний канал також стверджував, що місцевий письменник і співак Сергій Жадан нібито просив Притулу “поступитися” йому місцем кандидата в мери, на що отримав відмову “в різкій формі і без пояснення причин”.

Нагадаємо, 30 березня 2021 року Верховна Рада прийняла постанову про призначення на 31 жовтня виборів на пост мера Харкова. В Офісі президента з датою виборів мера Харкова визначилися ще в лютому.

Сьогодні в Харкові ведеться політична боротьба за крісло градоначальника між двома фаворитами — Ігорем Тереховим, за словами якого покійний екс-мер Геннадій Кернес готував його як свого наступника, і Михайлом Добкіним. Мета останнього — “продовжити відродження міста, що було розпочате разом з Кернесом в 2006 році”, коли Добкіна обрали мером, а Кернес став секретарем міськради. Він, зокрема, навіть записав відеоролик з покійним екс-соратником.