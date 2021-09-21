Штраф і конфіскація: покарали держслужбовця, котрий працював на трьох роботах одночасно

Апеляційним судом залишено без змін постанову Тернопільського міськрайонного суду, якою притягнуто до адміністративної відповідальності колишнього першого заступника начальника Управління Держпраці у Тернопільській області

Як повідомляють у пресслужбі прокуратури, чоловік, обіймаючи вказану посаду, продовжував виконувати повноваження директора приватного акціонерного товариства «Агропрофіт» та директора ПП «Металекспортімпорт».

Національним агентством з питань запобігання корупції у червні цього року складено 2 протоколи стосовно посадовця за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП – порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

За постановою суду посадовець сплатить 5 100 грн з конфіскацією отриманого доходу.

Рішення суду набрало законної сили та оскарженню не підлягає.