Відкрите викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю обласного центру 1975 року народження. Тепер йому доведеться постати перед судом за скоєний протиправний вчинок.

Подія трапилася в п’ятницю, 15 травня, повідомляють у поліції. Працівниця крамниці помітила, як один з відвідувачів закладу сховав два лосьйони для бриття та намагався покинути приміщення. На зауваження заявниці він не відреагував, натомість відштовхнув її та втік з місця злочину.

Працівники поліції охорони, які прибули на виклик тривожної кнопки , обстежили прилеглі території та виявили зловмисника з привласненим майном. Тернополянин вперше вчиняє подібного роду злочини.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 186 ККУ.