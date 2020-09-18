Нанесення умисних легких тілесних ушкоджень інкримінують працівники Підволочиського відділу поліції мешканцю району. Чоловік напав на жительку райцентру.

Подія трапилася в Підволочиську. Жінка близько 17 години йшла алеєю місцевого парку і почула, як хтось біжить позаду неї. Вона оглянулася та побачила незнайомця просто за спиною. Той спочатку обігнав її, а тоді раптово повернувся та сильго штовхнув в груди. Потерпіла впала на землю, а нападник схилився над нею і схопив її за ноги. Жінка почала сильно кричати, чим привернула увагу інших перехожих. Зловмисник піднявся і втік. Жертва нападу зателефонувала до поліції.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські розшукали підозрюваного. 35-річний мешканець одного з сіл району свою вину не заперечував, однак пояснити свої дії так і не зміг.

За фактом протиправних дій розпочато кримінальне провадження згідно статті 125 ККУ. Поліцейські встановлюють усі детальні обставини, розглядається питання щодо можливої перекваліфікації дій правопорушника.