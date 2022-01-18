Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у регіоні далі можливі сильні вітри, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак жителів краю попереджають про другий рівень небезпечності.

Як повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, 18 січня у краї очікуються пориви північно-західного вітру, 17 – 22 м/с, вночі місцями 25 м/с, можлива хуртовина. На дорогах — ожеледиця.

“Буде вітряно й холодно. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових 15-22 метрів за секунду, часом й сильніше. На дорогах залишається ожеледиця. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах -1-6 градусів. Сніг випадатиме періодично, місцями”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, складні метеорологічні явища спостерігатимуться на Тернопільщині протягом тижня. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.