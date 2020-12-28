Складні погодні умови зберігатимуться на Тернопільщині і наступної доби. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, потужна циклонічна депресія зумовлюватиме сильні вітри в регіоні, місцями вони сягатимуть 20 метрів за секунду.

У ДСНС області попереджають: погодні умови можуть сприяти небезпечним ситуаціям на окремих ділянках доріг. Окрім сильного вітру дошкулятиме й ожеледиця. Боротьба циклонів призводить до посилення південно-східного вітру.

«Залишається 29-го грудня всюди сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер! Опади – переважно дощі, вночі та вранці з мокрим снігом – ймовірні у вівторок у західних областях. До кінця 2020-го року і на початку 2021-го року в Україні переважатиме тепла, майже весняна, погода».

За попередніми прогнозами, новорічної ночі на Тернопільщині спостерігатиметься майже весняна погода.