Штормове попередження оголосили на Тернопільщині: перший рівень небезпечності

На Тернопільщину йдуть атмосферні фронти. Через їхній вплив у краї змінюється погода: пройдуть грози, також можливі шквали, температурні показники знизяться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, через вплив атмосферних фронтів із заходу 26 травня синоптична ситуація Тернопільської області дещо зміниться.

«По області буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди можливий град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень під час грози в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 9 – 14° тепла, вдень 22 – 27° тепла».

Синоптики оголосили на Тернопільщині штормове попередження – І рівень небезпечності.

«Четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу. Практично повсюди – місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря в більшості областей – без особливих змін, протягом дня 25-го травня +20 +26 градусів. Враховуючи нестійкість атмосфери, часом може стрибати ваш персональний артеріальний тиск, не забувайте брати з собою маленьку воду і піґулки», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, після дощів на Тернопільщині температурні показники дещо знизяться.