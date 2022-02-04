Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї очікується сильний вітер, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, 5 лютого в Тернопільській області вдень очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак жителів краю попереджають про перший рівень небезпеки — жовтий.

“До нас йдуть атмосферні фронти з північного заходу Європи. Вони принесуть сніг, мокрий сніг та посилення вітру. Спочатку опади охоплять західну частину України. Вітер буде західний, поривчастий, місцями до штормових поривів. Вдень у суботу температура повітря повсюди в Україні підвищиться”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня в області зберігатиметься переважно плюсова температура повітря. Почастішають опади у вигляді снігу.