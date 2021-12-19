Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він призведе до сильного вітру. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.

Місцями на Тернопільщині денної пори можливий дощ з мокрим снігом. Зберігатимуться тенденції до зниження температурних показників.

«Миколай примчить до нас із сильнющим вітром! Вітер досягатиме штормових поривів! Йтиме 19 грудня атмосферний фронт, тому в Україні – опади: мокрий сніг чи дощ. Температура повітря вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла. Хто захоче особисто зустріти Миколая, тому пощастить побачити справжній сніг. Хто валятиметься в ліжку до пізнього ранку та вдень, мацаючи рукою під подушкою – тому дощ. Очікується сильний вітер! Похолодання передбачається з вівторка», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з наступного тижня на Тернопільщину прийде значне похолодання. Місцями температурні показники знижуватимуться до 10-15 градусів морозу.