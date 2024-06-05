Контрастну погоду передбачають цими днями синоптики на Тернопільщині. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 28 градусів тепла. Втім, періодично випадатимуть короткочасні дощі та грози. У краї оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатиметься мінлива хмарність, вночі обійдеться без істотних опадів, вдень можливі місцями короткочасні дощі та грози, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с., температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 22 – 27° тепла; по м. Тернополю вночі 13 – 15° тепла, вдень 25 – 27° тепла.

«6-го червня атмосферні фронти із заходу та лінії сходження із сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, при грозах можуть бути шквали та град! Щодо температури повітря, то загалом передбачається протягом дня +25 +29 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: у лісах та інших природних об’єктах центральної частини області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, на решті території – незначна пожежна небезпека 2-го класу. Погодні умови на більшій частині території області сприятимуть ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.