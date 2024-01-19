Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї можливі дощі з мокрим снігом. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 19 січня погоду області визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над Європейською територією Росії. Відтак у краї буде хмарно, вночі можливий дощ та мокрий сніг. Температура впродовж доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

«Відповідно до температури повітря спостерігатимуться опади: на заході дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, рвучкий, але не штормовий. Надалі спостерігатиметься невелике похолодання», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями на Тернопільщині спостерігатимуться складні погодні умови. За попередніми прогнозами синоптиків, з наступного тижня метеорологічна ситуація стабілізується, передбачають більш суху і морозяну погоду.