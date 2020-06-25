Штормове попередження оголосили на Тернопільщині на 25 червня.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у річках рівень води далі підвищуватиметься. Відтак залишається загроза підтоплень, які особливо актуальні придністровській зоні.

На Західній Україні у четвер пройдуть дощі і грози. Гідрологічна ситуація залишається складною, – каже синоптик Наталка Діденко. А от температурні показники підвищуватимуться, до регіону повертається спека.

“Західна частина України знову у дощах. Відповідно гідрологічна ситуація залишається небезпечною. Без особливої потреби не варто їхати в ці райони, хіба що з місією розумної конструктивної допомоги. Температура повітря очікується на Заході України +23 +27 градусів. Паводки через тривалі дощі на Заході України вже наробили біди, пошкоджені дороги, зруйновані мости, села опиняються в ізоляції, є навіть людські жертви. Над Україною, західною частиною особливо, тривалий час розташовувалась циклонічна депресія, яку підпирали з усіх боків осередки високого атмосферного тиску. Тому опади залишались, крутились на місці, з періодичним припиненням. Гори – особливі метеоумови, насичене вологою повітря додатково стимулювало випадання дощів”.

За попередніми прогнозами, ближче до вихідних ситуація на Тернопільщині дещо стабілізується. Зокрема, опадів поменшає, а високі температурні показники повернуться.

Софія Романська