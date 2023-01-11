На Тернопільщині оголосили штормове попередження. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також можливі густі тумани. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду в області цими днями визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Егейським морем. У краї буде похмуро. Вночі можливі невеликі опади.

Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

«Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим. Вгомонятиметься. Атлантика лагідно наступає, витіснятиме морози за порєбрік. Найближчу та наступну ніч ще поморозить. Проте вдень очікується на заході +3 +8 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають: цими днями можливі різкі перепади температурних показників.