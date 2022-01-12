Україну 13 січня охопить сильний вітер. Вдень його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Це стосується західних областей. Тому рятувальники закликають бути обережними.

Крім сильного вітру, ситуацію ускладнюватимуть морози. Синоптики попередили українців, що найближчим часом серйозно похолодає. Особливо холодною буде ніч на 13 січня.

Місцями температура повітря опуститься до -18…-24 градусів. Мовиться про північні та північно-східні регіони.

Потеплішає швидко. З дня 13 січня потепління прийде на Захід, а з 14 січня – у більшість областей.

До слова, у Карпатах панує справжня зима. В горах вдарили сильні морози та лежить сніг. За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, вранці 12 січня на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -19 градусів.