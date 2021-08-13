Штани є у кожної жінки, яка любить зручність та комфорт. Вони можуть бути класичними для роботи або ж вільного стилю для проведення часу з друзями на прогулянці. Підібрати ідеальні жіночі брюки великих розмірів можна в інтернет-магазині «Пишна Краса». Тут представлений широкий асортимент якісної продукції за доступною ціною.

Види та особливості вибору штанів

У каталозі pyshnakrasa.com.ua/odezhda/bryuki можна знайти такі варіанти штанів для повних дам: класичні; спортивні; широкі; короткі; із завищеною талією. Вони можуть бути пошиті як із тонкої тканини, так і з більш щільних, що тримають форму, матеріалів. Що стосується обробки, то використовуються різні варіанти декору: блискавки, декоративні рядки, контрастні нитки, оригінальні гудзики та нашивки. У «Пишна Краса» ви зможете підібрати та купити штани:

вільного крою, які красиво лягають по фігурі, що не обтягують та не випинають недоліки;

з прямими штанинами. Класичний варіант, ідеальний для повних дам, які хочуть виглядати стильно та елегантно. Можуть мати як високу, так і низьку посадку;

банани. Також відмінний фасон, що дозволяє зробити ноги стрункішими;

вузькі брюки з вкороченим низом. Підходять і пишнотілим дамам, якщо правильно підібрати розмір і матеріал. Потрібно пам’ятати, що щільні матеріали відмінно виглядають при створенні класичних і прямих брюк.

Для спортивних моделей краще вибирати м’які тканини. Дуже добре виглядають трикотажні вироби з оригінальним принтом або ж зовсім без малюнка. Щоб не помилитися з вибором, слід ретельно приміряти одяг. Не потрібно брати речі, які занадто щільно сидять на фігурі, бо вони будуть створювати тільки дискомфорт і зайвий раз підкреслювати повноту тіла. Сьогодні в моді оверсайз, а значить, можна брати одяг на один розмір більше.