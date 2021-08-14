Штам Дельта на Тернопільщині виявили у дев’ятимісячної дитини. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Малеча заразилася хворобою від батьків.

Наразі дитина перебуває разом з матір’ю у Кременецькій лікарні. Їхній стан стабільний. Ще двоє дітей, інфікованих штамом Дельта, лікуються у Тернопільській міській дитячій лікарні.

“Дев’ятимісячна дитина від батьків була заражена штамом Дельта. У Кременці госпіталізована мама з цією дитиною. З Дельтою простежується така ситуація: якщо хтось один з’являється хворий, то починають хворіти всі. Тому важливо вакцинуватися та дотримуватися карантинних заходів”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

На Тернопільщині офіційно підтверджено 52 випадки штаму Дельта. Хворі здебільшого повернулися із-за кордону. За прогнозами епідеміологів, восени можливий черговий спалах через активність цього штаму.