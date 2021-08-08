Штамом “Дельта” переважно інфікуються молоді соціально активні люди.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Перебіг хвороби важчий та часто потребує госпіталізації.

Дотепер у регіоні переважно циркулював штам британський штам коронавірусу. Сьогодні в епідеміологів більше занепокоєння викликає “Дельта”. “Дельта” зайшла до нашого регіону. Нашими спеціалістами проведено моніторинг захворюваності з позитивного матеріалу за останній період і ставили на тест-системи на ідентифікацію саме штам “Дельта”. В нас наразі підтверджено 52 випадки. Штам “Дельта” переважно виявлено у людей молодого соціально активного віку, які їдуть за кордон, відпочивають. Також “Дельта” вражає дитяче населення. Вірус досить швидко поширюється та дає більше контактів. Також важчий перебіг самої хвороби. Просимо жителів нашого регіону бути обачними та згадати про карантинні обмеження, а також серйозно поставитися до вакцинації”, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Через поширення “Дельти” в Україні можуть ввести додаткові карантинні обмеження. Втім, наразі йдеться про посилений контроль за виконанням діючих вимог, а зокрема маскового режиму.