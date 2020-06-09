Масову толоку влаштували люди літнього віку та екоактивісти у Тернополі. Вони прибирали паркову територію вздовж проспекту Злуки.

Організували акцію з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.

За дві години учасники акції зібрали майже півсотні мішків сміття. Серед зібраного непотребу — пляшки з під алкоголю, використані шприці, ампули.

“Найчастіше траплялись пляшки від алкоголю. Чимало знайшли використаних шприців та ампул. Дуже неприємно було збирати такий непотріб. Дивно, що навіть в такі складні часи епідемії коронавірусу, люди залишаються такими несвідомими. Залишати все так, як є, не вихід, тому ми вийшли на цю акцію, яка матиме продовження. Закликаю усіх небайдужих долучатися. Разом зробимо наше місто чистішим”, – каже тернополянка пані Світлана.

До толоки долучилися представники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», громадські та екоактивісти. Екологічну естафету передали іншій команді тернополян, яка продовжить добру справу наступних вихідних.

Софія Романська