Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 19 травня в селі Улашківці Чортківського району. Близько 16:00 двадцятисемирічний мотоцикліст не впорався з керуванням та впав.

За словами очевидців, водій двоколісного транспорту їхав на великій швидкості. Під час руху його почало закидати і чоловік злетів з мотоциклу. Після цього його за інерцією транспорт протягнув за собою ще на кілька десятків метрів, повідомляють у поліції.

В результаті падіння шолом розлетівся на частини. Чоловіка врятувати не вдалося. Бригада екстреної меддопомоги, яка виїжджала на місце події, констатувала смерть водія.

Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 2 ККУ. Причини аварії встановить слідство.