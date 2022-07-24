Телефонні аферисти повідомили жінці, що її онука потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і виманили у неї значну суму грошей. Поліцейські встановлюють обставини події та застерігають громадян від схожих злочинів.

За словами потерпілої, 75-річної жительки Тернополя, до неї близько 17 години на мобільний зателефонував незнайомець, який представився лікарем. Співрозмовник шокував новиною, що начебто внучка потрапила у ДТП та перебуває у важкому стані. Її необхідно везти у Київ на лікування. Далі у слухавці жінка почула інший голос, схожий на голос внучки. Вона плакала та просила допомогти.

Псевдолікар сказав: терміново потрібні гроші на операцію. Попросив підготувати готівку – по неї мала приїхати медсестра. Зловмисник майже сорок хвилин тримав свою жертву на зв’язку, аби вона не мала змоги зателефонувати рідним. Пенсіонерка назвала шахраям свою адресу. До неї додому прийшла жінка на вигляд 30 років, якій вона передала кошти.

Коли тернополянка зателефонувала до родичів, аби з’ясувати ситуацію, зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські вкотре нагадують бути обачними та не довіряти незнайомцям. Ретельно перевіряйте усю інформацію. Насамперед зв’яжіться з родичем, який нібито потрапив у біду та дізнайтеся, чи з ним все гаразд.

Попередьте своїх батьків, родичів, сусідів похилого віку про такі види шахрайства та застережіть не спілкуватися з незнайомцями, особливо, коли йдеться про гроші.