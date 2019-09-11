У мережі з’явилося відео, на якому зафіксований момент вибуху “бомби” в руках ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого.

Відео опубліковано на сторінці Тернопільські плітки у Фейсбуці.

Нагадаємо, замах на ректора було скоєно 4 вересня вранці. На подвір’я ректора підкинули пакет, який вибухнув, коли пан Крисоватий взяв його до рук. Внаслідок вибуху постраждала і його дружина, котра стояла поруч.

Як виявилося згодом, подружжя отримало серйозні травми.

Відомо, що біля пакунка була записка із текстом “Пам’ятай про смерть”.

Згодом поліція опублікувала відео з камер спостереження, на якому зафіксовано підозрюваного у скоєнні жахливого злочину.

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