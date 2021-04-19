Шокуючі кадри: як у Тернополі хвору на COVID-19 “пакували” у ліфт. ВІДЕО

Відеозапис з тим, як саме хворих на коронавірус вивозять із їхніх помешкань до лікарні у Тернополі надіслали журналістам небайдужі жителі.

Як інформує “Погляд“, подія сталась 11 квітня, коли мобільна бригада приїхала на виклик до хворої. На відео видно, як працюють медики.

Жінку “пакують” в ліфт, дверцята якого кілька разів стискають ноги хворої, потім її витягують з ліфта та знесилено опускають на підлогу. При всьому цьому жінка була у футболці на короткий рукав, яка задерлась, оголивши живіт, та спортивних штанях, без шкарпеток. Чоловік, який випадково опинився на шляху евакуації напросився допомогти. Медики, звичайно ж не відмовили, але жоден з них не спромігся дати чоловікові рукавички та маску.

До слова, хвору виносили з квартири, розташованої на третьому поверсі.

Мешканці під’їзду, після перегляду записів камер стеження, звернулись на “гарячу лінію” з проханням провести дезінфекцію ліфта, а у відповідь почули: “Сьогодні не вийде – неділя, ВИХІДНИЙ”.