Світ

Лист для першої особи

Не кожен лист, адресований першій особі держави, містить у собі зворушливі подяки дітей за щасливе дитинство і запрошення приїхати на шкільний концерт. Деякі з них таять у собі не дуже приємні сюрпризи. Зокрема, днями в Білий дім надійшов лист, який адресувався особисто президенту США Доналду Трампу. Служба охорони виявила в пакеті рицин. Вельми паскудна зараза а конкретніше – високотоксична отруйна речовина. Якщо вона розпорошиться в повітрі, люди легко можуть отруїтися, причому серйозно. За інформацією правоохоронців, пакет рицину, надісланий Трампу, міг надійти з Канади. Зараз вони активно з’ясовують, що за доброзичливець містера Трампа там перебуває. Також наразі вся пошта для Білого дому сортується та перевіряється, перш ніж дістатися до адміністрації президента США. “На даний момент загрози для громадської безпеки немає”, – повідомили у офісі ФБР у Вашингтоні.

“Вічний рекорд” виявився не вічним

26 років – стільки часу не лише можуть перебувати при владі авторитарні очільники деяких держав, а й триматися рекорди у спорті. Ще в далекому 1994 р. на турнірі в італійському Сестрієре уславлений український стрибун з жердиною Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6,14 см (або, як сказала колись одна з чарівних ведучих каналу ТВ-4, “на відстань 6 м 14 см”). Цей результат відтоді ніхто не міг перевершити і його вже почали називати “вічним рекордом”. Втім, вічного у житті та спорті зокрема, як відомо, немає: минулого тижня на змаганнях “Діамантової ліги” у Римі 20-ти річний шведський спортсмен Арман Дюплантіс поліпшив досягнення Бубки, стрибнувши на 6,15 метра. Як і належить справжньому спортсмену, президент НОК Сергій Назарович Бубка відразу ж привітав свого щасливого наступника в статусі світового рекордсмена. “Вітаю Армана. Щасливий за нього і за легку атлетику і спорт в цілому, тому що в нас є така яскрава зірка на роки вперед”, – написав він.

Україна

Доведеться купувати своє ж зерно?

Недаремно, мабуть, нині можна почути аргументи, мовляв, ми так сильно намагаємося запобігти поширенню COVID-19 й обмежуємо всі сфери людської діяльності (чи справді так?), що ризикуємо померти з голоду. Можливо, проблема не стоїть так гостро, однак цілком очевидно, що держава повинна підготуватися і вжити необхідних заходів для забезпечення продовольчої безпеки. За даними експертів, до кінця серпня посуха в Україні охопила близько 50% площ під озимі врожаю 2021 року. На тлі пандемії Covid-19 та економічної кризи потреба українців у доступних продовольчих товарах стала гострішою. Але при цьому і зерно стали вивозити із портів інтенсивніше. І схоже, що ми ризикуємо повторити ситуацію 2003−2004 років, коли з України спочатку безконтрольно вивезли усе продовольче зерно, а потім його ж довелось імпортувати для потреб населення, однак вже значно дорожче. На думку фахівців, щоб не допустити такого сценарію, державі потрібна спеціальна уповноважена установа-оператор, яка б гарантувала продовольчу безпеку.

Податківець із синдромом Балаганова

Не перевелися в Україні послідовники симпатично-дурнуватого персонажа роману “Золоте теля” Шури Балаганова. Той, як пригадуєте, маючи в кишенях 50 тис. рублів, великодушно подарованих Остапом Бендером, спокусився у трамваї на жіночу сумочку із гребінцем, профспілковим квитком і кількома копійками. В одному зі столичних супермаркетів за крадіжку товару був затриманий чоловік. Він виявився не безробітним, не безхатченком і не студентом без стипендії, а співробітником податкової поліції Києва(!). Як повідомляється, крадіжку товару податківець намагався здійснити повз касу, просто винісши в барсетці, напевно, конче необхідний йому товар – презервативи та інтимний гель “Полуничка” на загальну суму 961 грн. Що ним керувало при цьому (якщо відкинути отой самий “синдром Шури Балаганова”) – сказати важко. Не інакше як бравий податковий поліцейський готувався до надзвичайно секретного завдання чи якоїсь перевірки…

Шокуючий гуманізм МВС

Новина для потенційних протестувальників і усіляких маргіналів: МВС планує частково замінити поліцейські кийки на електрошокери. Це буде зроблено, як повідомляється, для того, щоб зменшити число травматичних випадків. Шокер дозволяє знерухомити правопорушника, не завдавши йому тяжких поранень, переконані в Нацполіції. Такий вияв гуманізму можна вітати, хоча хтось міг би й заперечити, мовляв, хрін за редьку не солодший. Перші 200 шокерів Taser Нацполіція не так давно вже отримала і розпочала тренування з новими спецзасобами. Зовні шокери нагадують звичайні пістолети, от тільки стріляють вони не кулями, а розрядами струму.

Один такий пристрій коштує понад 2 тисячі доларів. У МВС також вирішили, що всі поліцейські, які будуть допущені до роботи з електрошокерами, повинні самі отримати розряд струму, аби оцінити рівень болю й на практиці застосовувати електрошокер лише тоді, коли для цього є вагомі підстави.

Тернопілля

Болючі теми

На Тернопільщині щось зростає, як от захворюваність на COVID-19, а щось залишається на стабільному рівні. До останнього показника слід віднести кількість затриманих п’яних водіїв (один з “екземплярів” – уже втретє за рік), яка, за словами начальника патрульної поліції, залишається незмінно високою. Ще одна з характерних ознак нашого благословенного краю – більше половини мешканців вважають себе бідними. Між тим, Президент Володимир Зеленський, котрий вшанував Тернопілля своїм візитом, заявив, що “ми не можемо бути жебраками у своїй країні”. І що “потрібні зміни, які вже тривають”. Торкнувся гарант і болючої теми коронавірусу. “Якщо мер виходить і каже, що влада переоцінює складність ситуації і на День міста збирає по 20-30 тис. людей, то відповідальність за приріст хворих – саме на таких керівниках”, – зазначив він. Можна припустити, що деяким з “таких керівників” добряче гикалося в той момент. Глава держави на цих натяках не зупинився і додав: “Через наближення виборів у деяких містах мери почали політичні ігри – вони “воюють” з центральною владою, мовляв, ми закручуємо їм гайки”. Та про кого ж це він, чорт забирай?!

Ігор Дуда