У підвалі однієї з тернопільських шкіл замурували живцем кішок з кошенятами.

Про це повідомляють на сторінці громадської організації “Зелена сила” у Фейсбуці.

Захисники тварин зазначають, що раніше адміністрація школи заборонила дітям і батькам підгодовувати котиків, прирікаючи їх на голодну смерть.

“В Тернопільській школі 28 за наказом директорки живцем замурували кішок з кошенятами. “Зелену Силу” сьогодні повідомили про такий шокуючий факт.

На територіі Тернопільської школи 28 проживали котики, але «педагоги» цієї школи нічого не знають про гуманність, емпатію та про «Закон про жорстоке поводження з тваринами», або свідомо його порушили!

11 грудня частину безпритульних кішок, які довгий час мешкали на території навчального закладу та у його підвалах, адміністрація закладу на чолі із директоркою виставили на мороз, а частину живцем замуровано. Також попередньо заборонялося небайдужим людям підгодовувати котиків. Мабуть в надії, що ці помруть від голоду. Коли люди просили дати доступ до підвалу, щоб визволити тварин, директорка школи відмовилася”, – ідеться у повідомленні. – “Чого ми можемо чекати від дітей, якщо педагоги подають такий приклад жорстокості?”

Активісти зазначають, що звернуться із заявами в поліцію і Міністерство освіти.