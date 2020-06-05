Інспектори відділу зв’язків із громадськістю, спільно із соціальними працівниками та працівниками служби у справах дітей відвідали одну із сімей, яка перебуває у скрутній життєвій ситуації. Запланований візит обернувся з’ясуванням жахливої інформації.

Двоє малолітніх дітей, 8-річна дівчинка та 6-річний хлопчик втекли з дому до сусідки. Поліцейські поспілкувалися з дітьми та дорослими й з’ясували, що їх мати та батько, які зловживають алкогольними напоями, посварилися і як наслідок — батько вилив на матір каструлю окропу. Погрожуючи фізичною розправою, чоловік заборонив їй викликати поліцію чи швидку.

Дівчинка побачила, що мати страждає від болю, побігла до лікарні та просила лікарів про допомогу. Медичні працівники прибули за адресою та переконали травмовану громадянку проїхати до лікарні. На щастя, цю ситуацію побачила сусідка, яка забрала малечу до своєї квартири.

З огляду на з’ясовані обставини, поліцейські не могли далі залишати дітей за адресою проживання. Вони, разом із працівниками соціальних служб, оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дітей із сім’ї.

Дітлахи щиро зраділи такому рішенню, швидко зібрали речі та разом із патрульними поїхали до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей. Відносно батьків вирішується питання про позбавлення батьківських прав.