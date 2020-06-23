На автодорозі Тернопіль-Ланівці, біля села Вишгородок не розминулося два автомобіля.

Аварія трапилася на Лановеччині. В результаті удару загинуло двоє осіб, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2106 виїхав на смугу зустрічного руху. І як результат – врізався в вантажівку DAF.

Великогабаритний транспорт просто підім’яв під себе легківку. Вижити у даній автопригоді не було шансів ні у водія, ні у пасажира.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих, як і причину виїзду на зустрічну. Вирішується питання про внесення даної автопригоди в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.