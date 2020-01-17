Світ

Трагедія в небі та обстановка на землі

Катастрофа Boeing 737 МАУ принесла горе і сльози не лише в українські родини – на борту збитого авіалайнера було немало громадян самого Ірану а також підданих інших країн іранського походження. Внутрішня обстановка в країні й без того останнім часом була напруженою, а після трагедії в небі вона ще більше загострилася. В Тегерані почалися акції протесту проти Корпусу стражів ісламської революції, під час яких звучать вимоги відставки керівництва країни. Натовп дійшов уже до повної (за мірками влади) крамоли і вигукував лозунги проти духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Про свою підримку протестувальників заявив президент США Доналд Трамп. “Я стояв поряд з вами з початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати стояти з вами. Ми слідкуємо за вашими протестами, і нас надихає ваша мужність”, – написав він в Twitter. Лідер США також закликав світ слідкувати за дотриманням урядом Ірану прав своїх громадян. “Не можна допустити чергового вбивства мирних протестувальників чи відключення Інтернету”, – підкреслив Д. Трамп.

Шок для королівського двору

Легкий шок для британської королівського двору: принц Гаррі і його дружина Меган Маркл повідомили про свій намір залишити королівську родину. Подружжя збирається відмовитися від довічного утримання за рахунок бюджету Корони, хоче самостійно забезпечувати себе і жити як у Великобританії, так і в США. Королева Єлизавета ІІ, якій свого часу додала сивого волосся мати Гаррі – принцеса Діана – вже в дуже поважному віці (93 роки) змушена, в припустимих межах, противитися намірам внука. Не виключено, вони в нього виникли в результаті “нашіптування на вухо” від дружини, і британські ЗМІ вже назвали запланований відхід від родини герцога і герцогині Сассекських (так офіційно йменуються Гаррі та Меган) Mexit – за аналогією з Brexit. Згідно із заявою королівської родини, вона розуміє прагнення молодят застосувати “інших підхід”, але це складно. І що дискусії з герцогом і герцогинею (можна уявити, як подумки називає королева дружину Гаррі) “перебувають лише на радній стадії”. Для ЗМІ це сигнал: не повідомляйте про те, що ще не стало фактом. А для отих… Сассекських: сидіть тихо і не бісіться з жиру.

Україна

По корупції – зарплатами

Український уряд після ретельного дослідження всіх аспектів проблеми знайшов найкращий (на думку його очільника) спосіб боротьби з корупцією. Знайшов і вирішив вдарити по ній, клятій… встановленням високих зарплат для міністрів. «Ми розуміємо підвищену увагу до цього процесу, але це – єдиний правильний шлях. Це – невід’ємна складова подолання корупції у владі», – написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook. Він зазначив, що раніше чиновники офіційно отримували кілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки і сотні мільйонів доларів або ж отримували зарплати в конвертах (цікаво, чи глава уряду справді щиро переконаний, що високі за українськими мірками зарплати вбережуть його підлеглих від таких спокус? – І.Д.). О.Гончарук також аргументував свою позицію тим, що міністри – державні топ-менеджери, і їхня робота має відповідно винагороджуватися, оскільки на них покладено велику відповідальність. Тоді, на його думку, вони пам’ятатимуть про невідворотність покарання за посадові зловживання. Звучить гарно, але… чи не очолює, бува, український уряд безнадійний ідеаліст-романтик?

Дорогий хліб у годувальниці Європи

Чим знаменита Україна і на що зазіхав Гітлер, який планував заселити її територію вихідцями з Баварії? Правильно – на її родючі чорноземи. Нашій країні сама природа повеліла бути годувальницею не лише Європи, а й територій поза нею. Судячи з моніторингового звіту Єврокомісії про стан торгівлі агропродукцією, ця стратегія – поволі, зі “скрипом”, не завжди відповідально і добросовісно – але таки здійснюється. Згідно з цим звітом, минулого року найбільшими експортерами сільгосппродукції до країн Євросоюзу були США, Бразилія та Україна. З листопада 2018 року по жовтень 2019 року експорт сільгосппродукції зі США становив 12,3 млрд. євро, з Бразилії – 11,7 млрд. євро, з України – 7,3 млрд. євро. Відзначається також, що за рік найбільш стрімким було зростання експорту саме з України – 41%, або 2,1 млрд. євро в грошовому вираженні. Приємно читати? Напевно. Але… чомусь одразу згадується М. Задорнов (“Все говорят о “закромах родины”. Интересно, где они, эти закрома?”). Від наведених цифр у мільярдах хліб у наших магазинах дешевшим чомусь не стає…

Легка здобич

Відомий журналіст і політолог Кирило Сазонов, якого, за його словами, розшукують “земляки” з ДНР, висловив думку, що Донбас став порівняно легкою здобиччю для Москви через те, що найменше цьому опирався. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса виявили активний опір російській експансії. Харків теж своєчасно взявся це робити, хоча у сепаратистських планах Кремля саме йому відводилася головна роль. Віктор Янукович, на думку К. Сазонова, викликає негативне ставлення до себе по обидві лінії фронту і є класичним “відпрацьованим матеріалом”. Щодо пошуку союзників за кордоном – країни Західної Європи, як вважає політолог, стали не дуже надійними партнерами. В них превалює бажання робити гроші, й задля цього вони готові заплющувати очі на неприємні речі, серед яких – дедалі зростаюче воєнно-політичне нахабство Росії. В цьому відношенні, за словами Сазонова, США і Великобританія виявляють більші твердість і рішучість. Також, на його думку, Україні слід розвивати нормальні партнерські відносини з країнами-сусідами, а не загострювати їх, як це було ще недавно.

Тернопіль

Не “така” молодь

Даремно скиглять скептики, що молодь у нас нині якась не “така”: сповнена цинізму, не має поваги до батьків, егоїстична… Он донька фермера одного з сіл (і за збігом – боржника на кругленьку суму, визначену судом) кинулася героїчно захищати батьківське майно від його виявлення працівником виконавчої служби. Причому робила це “вручну” і так завзято, що шановне сімейство тепер матиме клопіт ще з одним криміналом. Інша кримінальна історія, в якій фігурує молодик, котрий в нетверезому стані спричинив аварію і смерть двох людей, а потім щасливо чкурнув за кордон, розвивається просто шаленими темпами: нині слідчі вже отримали ухвалу суду на обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Оперативність нашого містечкового закону просто вражаюча. Залишилася дрібниця – “виколупати” винуватця аварії з-за кордону. Хтось знову почне бурчати, мовляв, легше було не пустити його, та ну їх… Поліція зробила свою справу – як їй диктувала службова інструкція. Судді також керувалися якимись статтями. Медики зробили своє – теж згідно протоколу. Ну, а підозрюваний зробив своє – як йому диктував інстинкт самозбереження. Всі, напевно, задоволені. Що ще? Ага, кажуть, що зросла мінімальна зарплата. І десь дуже весело маланкували – хоч і без снігу…

Ігор Дуда