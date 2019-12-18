З відкритим переломом руки та у шоковому стані до травматологічного відділення лікарні госпіталізували жительку Хмельницької області, 1953 року народження.

Як повідомляють у поліції, ушкодження жінка отримала в результаті автопригоди, яка трапилася 17 грудня о 10:40.

На автодорозі Москалівка-Білозірка-Ланівці водій автомобіля ВАЗ-21063, виконуючи маневр обгону, зіткнувся із автомобілем такої ж марки.

В результаті удару травми отримала пасажир з транспортного засобу, який виїхав на зустрічну.

За даним фактом триває рослідування.