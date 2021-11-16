Фінансування виплати анонсованої президентом тисячі гривень двічі вакцинованим проти коронавірусу українцям відбудеться за кошти платників податків.

Про це, відповідаючи на запитання Суспільне Тернопіль, розповів на брифінгу у Тернополі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від ковіду. Тобто це буде загальний фонд бюджету”, — сказав Шмигаль.

Відповідаючи на запитання журналістки Суспільного, чи йдеться про кошти платників податків, прем’єр уточнив: “Так, це наші з вами кошти”.

Шмигаль також пояснив, що анонсована президентом програма підтримки туристичного і креативного бізнесу, який постраждав від епідемії коронавірусу, буде діяти і в 2021 році, і в першій половині наступного року. Всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися, додав Денис Шмигаль.