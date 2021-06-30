Україна давно не грала на міжнародних турнірах збірних і давно не проходила так далеко. Частково дякувати за вихід збірної до чвертьфіналу Євро-2020 потрібно Андрієві Шевченку. За іронією долі нинішній тренер грав у ті роки, коли наша країна востаннє виходила в 1/8 минулого разу.

Тоді, 16 років тому, «жовто-блакитні» не змогли пройти Італію, потужну збірну і одну з найсильніших команд континенту. Зараз Україна вийшла на Англію – команду не менш небезпечну і яка претендує на титул чемпіона.

Як Україна грала в групі?

Погано, причому настільки, що команді тільки дивом вдалося вийти в плей-офф, ставши останньою командою в списку, яку взяли з третього місця. За три проведених матчі на стадії групового етапу наші футболісти змогли обіграти тільки Македонію, та й то, незабобонно. Матч міг закінчитися нічиєю.

Дві інші зустрічі з Нідерландами та Австрією Україна програла, і якщо з голландцями наші футболісти ще билися, то в матчі з Австрією підопічні Шевченка грати просто відмовлялися. Австрійці свою перевагу реалізували і пішли з поля переможцями. На жаль, створити хоча б пару небезпечних моментів біля воріт супротивника нашим спортсменам не вдалося.

Як пройшов матч зі шведами?

Аналітики сайту новин і прогнозів на ставки ВсеПроСпорт до початку матчу були впевнені, що шансів на перемогу більше саме у скандинавів. Вони провели три відмінних матчі у своїй групі, яка була сильнішою, ніж в українців. Нічия з Іспанією, перемоги над Польщею і Словаччиною – це заслужене перше місце в групі.

На щастя, Шевченко і його гравці засвоїли урок, отриманий в матчі з австрійцями. З самого початку шведи взяли ініціативу у свої руки, але наші футболісти її швидко перехопили, почали створювати моменти біля воріт, а на 27 хвилині реалізували свій момент.

Тільки до кінця тайму шведам вдалося відігратися і команди пішли на перерву в стані паритету. Другий тайм голів не приніс, але небезпечних моментів вистачало в обох команд – кілька разів штанги рятували воротарів. Проте, основний час команди дограли все з тою ж нічиєю 1:1.

Овертайм почався з видалення шведа за небезпечну гру (справедливе видалення), а закінчився голом українців на 121 хвилині, якраз перед підготовкою до пенальті. Як підсумок – заслужена перемога в одній восьмій після невпевненого виходу з групи і англійці в якості супротивника в чвертьфіналі, який пройде у Римі через кілька днів.