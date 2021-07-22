«Шлях незалежних» – до загальнонаціонального автопробігу під такою назвою долучилися тернополяни. Це – колишні алко та наркозалежні чоловіки та жінки. Нині вони допомагають позбутися залежності іншим людям.

Участь в автопробізі взяло понад шістдесят водіїв. Вони проїхали вулицями Тернополя та відправилися до Львова.

«Це загальнонаціональна Хресна Дорога колишніх залежних містами України. Серед нас – у минулому алко-наркозалежні люди, які отримали звільнення в християнських реабілітаційних центрах України. У зв’язку з наближенням ювілею незалежності України ми хочемо привернути увагу до того, що десятки тисяч людей в нашій країні успішно пройшовши реабілітацію в християнських центрах різних конфесій, отримали свободу від наркоманії, алкоголізму та різного асоціального способу життя. Також ми вимагаємо посиленого правосуддя для наркодилерів», – зазначив співорганізатор акції Олег Коган.

Додамо, всеукраїнський автомотопробіг “Шлях незалежних” розпочався 15 липня в Маріуполі. Автомобілісти вже побували у Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Миколаєві, Херсоні. Загалом вони планують проїхати понад 5 тис. км. А 26-го липня відбудеться акція під адміністрацією Президента України. Активісти вимагатимуть посилення боротьби з наркоторгівлею.