«Шлях до свободи» – книжку під такою назвою видав колишній політв’язень Ігор Олещук. Видання презентували в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

У книжці чоловік описав власне перебування у таборах суворого режиму. У виданні представлені світлини сталінського режиму, а також документалістика національно-визвольних змагань.

«За ґрати потрапив ще у підлітковому віці через співпрацю з повстанцями, згодом відбув покарання в Сибіру. «Шлях до свободи» є третьою книгою спогадів, документів, публіцистичних і літературних творів, у якій подано літопис національно-визвольних змагань та відродження України. Також репрезентована історія створення у місті Тернополі першого та найбільшого в Україні історико-меморіального музею політв’язнів, який у 2018 році, як відділ, увійшов до складу Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Сподіваюся, що це допоможе краще засвоїти уроки національно-визвольних змагань українців, осмислити сьогоднішній етап боротьби за суверенітет і територіальну цілісність України».

Додамо, нині Ігор Олещук – старший науковий працівник історико-меморіального музею політичних в’язнів, громадсько-політичний діяч і автор низки наукових статей та книг. Чоловікові виповнилося 90 років. Над книжкою «Шлях до свободи» працював близько року.