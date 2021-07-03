Понад півтори тисячі школярів цього року отримали документи про повну середню загальну освіту. Цю подію вони відсвяткували у рідних навчальних закладах, на «Параді випускників», урочистій частині свята «Випускник-2021» та випускних вечорах.

Найвидовищнішою подією цього свята є урочиста хода випускників центральними вулицями Тернополя. Випускний – одна із тих подій у життя, які запам’ятовуються надовго. Адже це не тільки один день. Йому передує тривалий час підготовки. Особливу увагу цьому приділяють дівчата, оскільки необхідно продумати загальний образ, купити або пошити сукню, підібрати аксесуари, засічку, макіяж. В день випускного оточуючі вже бачать готовий результат кількамісячних роздумів і підготовок.

Серед загальних тенденцій, які можна відзначити цього року: сукні з відкритими плечима, шлейфи. Із аксесуарів – діадеми та букети квітів. Також частина дівчат обрали для випускної сукні чорний колір. Детальніше роздивитися сукні випускниць пропонуємо у фоторепортажі.

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