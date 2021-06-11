Шквали, грози і град: у вихідні погода не надто сприятиме відпочинку на природі

Вихідними на Тернопільщині спостерігатимуться складні погодні умови. В області можливі шквали, грози, град. Відтак синоптики оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у суботу на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі, грози, подекуди град. Щодо температурних показників, то вони вдень коливатимуться від 21-26 тепла.

«У суботу зберігатиметься тепла погода. Грозових опадів вистачатиме, можливі грозові дощі, шквал і град. У неділю дощі з грозами охоплять практично всю нашу територію. Тобто їх побільшає. У західних областях передбачається зниження температури повітря до +16 +20 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині далі буде мінливою. Можливі різкі перепади температурних показників, а також зберігатиметься висока ймовірність опадів.