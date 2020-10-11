Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала навчальним закладам, у яких є випадки зараження COVID-19, протягом двох тижнів працювати дистанційно.

До рекомендації уже дослухалося ряд найбільших вишів столиці. Щодо Тернопільщини, то відповідне питання розглядатиме регіональна комісія з ТЕБ та НС.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, випадки зараження коронавірусом в освітніх закладах області реєструють чи не щодня. Відтак на самоізоляцію відправляють класи, в яких є хворі.

“Під час навчального року випадків інфікування коронавірусом серед дітей шкільного віку побільшало. Майже кожного дня ми реєструємо такі факти, готуємо інформацію про самоізоляцію класів, у яких є хворі. Звісно, якщо б зупинити очне навчання, зменшилася б кількість контактів, як результат — можна було б розірвати епідпроцес”.

За попередньою інформацією, в Україні всі освітні заклади хочуть відправити на двотижневий карантин. Конкретні рішення оприлюднять після засідань регіональних комісій з ТЕБ та НС.