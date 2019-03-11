Школярку, котра “поцупила” у батьків автомобіль і скоїла аварію, відпустили додому

11/03/2019 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Тернополі на вулиці Бережанській 9 березня. Близько 18:05 в обласному центрі не розминулися Volkswagen Passat та Subaru.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією поліції, за кермом Subaru перебувала тринадцятирічна дівчинка. Семикласниця взяла транспортний засіб без відома батьків. Рухаючись вулицею Бережанська, не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася в іншу автівку.

На щастя, в автопригоді люди не травмувалися, механічні ушкодження отримали лише іномарки. Семикласницю після огляду лікарями відпустили додому. Подія внесена в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.