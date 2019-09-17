У світі відомо декілька випадків, коли підлітки зводили рахунки із життям після прочитання роману Стейсі Крамер “50 днів до мого самогубства”.

У Тернопільській області 14-річна школярка наклала на себе руки після прочитання відомого серед молоді роману. Про це повідомляють Факти.

Учениця 9-го класу із села Надрічне Тернопільської області повісилася в клуні біля будинку, де жила разом з 85-річною бабусею. Однокласниці дівчинки впевнені, що вона була членкинею якоїсь “групи смерті”, однак у поліції таке спростовують.

“Ми переглянули всю історію відвідувань в Інтернеті школярки. Дівчинка не перебувала в групах на кшталт Синього кита чи ще чогось подібного. Проте нам відомо, що на початку літа дев’ятикласниця прочитала культовий роман Стейсі Крамер “50 днів до мого самогубства”, – розповіли в поліції.

У світі відомо декілька випадків, коли підлітки зводили рахунки із життям після його прочитання. За словами місцевих жителів, дівчинка була дуже активною в школі, займалася музикою, танцювала, виступала на всіх шкільних заходах.

Однак незадовго до самогубства у своєму щоденнику вона написала: “Мене ніхто не чує”. Батьки дівчинки в розлученні. Батько повернувся з АТО і поїхав на заробітки в Польщу, куди незабаром поїхала і її матір.

Роман “50 днів до мого самогубства” вважається культовим серед підлітків. Сюжет роману обертається навколо шістнадцятирічної дівчини, яка хоче покінчити життя самогубством через розлучення батьків і невдачі по життю. Вона ставить собі за мету: прожити 50 днів, після чого вирішити, жити їй чи померти. З кожним днем ​​її проблеми стають дійсно дедалі більш серйозними, що ще більше підштовхує головну героїню до самогубства. Роман Стейсі Крамер популярний у всьому світі. За повідомленнями ЗМІ, деякі підлітки після прочитання роману справді вчинили самогубство. Але статистики немає.

Довідково

Стейс Крамер – це псевдо 18-річної Анастасії Холової із російського міста Астрахань. За даними з відкритих джерел, Анастасія народилася у Норильську в 1996 році. Росла без батька. Згодом разом з матір’ю переїхала до Астрахані. Завдяки своїм творам стала популярною здебільшого серед підліткової аудиторії. Прізвище Крамер вона запозичила в улюбленого персонажу Джона Крамера з відомого фільму жахів “Пила”.