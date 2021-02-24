Черговий транш гуманітарної допомоги відправили тернопільські волонтери на Східну Україну. У пакунках різноманітні технічні засоби: вогнегасники, утеплювачі, банери, цвяхи, берці, а також валентинки від школярів.

Як повідомила волонтерка Христина Феціца, потреб в українських захисників є наразі чимало. Окрім їжі та гігієнічних засобів, є необхідність у технічних засобах.

«Після роботи зробила трішки відправлень нашим захисникам! Передала вогнегасники, плівку будівельну, утеплювачі, банери; цвяхи; берці; валентинки від діток з Струсівської школи. Дякую люди!!! Ви неймовірні!!! Також прийшли фото-звіти від хлопців! Передають усім велике «дякую» за допомогу та підтримку! Хочу також подякувати мужчині, який, побачивши на пошті, що я складаю все на палетки зі свого бойового течика, зрозумів, що це все на війну! Підійшов і дав ще 1000 грн на потреби захисників! Навіть не хотів сказати, як його звати! Дякую за небайдужість та людяність!».

Христина Феціца продовжує збір допомоги для українських воїнів, долучитися до благодійної справи та підтримати бійців можуть всі охочі.