Школярі з Тернопільщини подарували військовим вишиванки. ФОТО

24/12/2018 Розмір тексту:

Вишиті сорочки отримали тернопільські артилеристи від учнів з Мельниці-Подільської. Окрім вишиванок, діти передали бійцям листи та малюнки, а також підготували для артилеристів концертну програму.

Діти приурочили акцію до Дня святого Миколая, а також Новорічно-Різдвяних свят.

«Щоб передати вишиванки бійцям на Схід, організатори запросили військовослужбовців артилерійської бригади вгості на Борщівщину. Учні та вчителі, батьки та волонтери підготували цілу програму: читали вірші, співали пісні, виконували художню композицію із переплетеними вишитими рушниками», – розповідає прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Діти власноруч вишивали сорочки для воїнів. Кажуть: таким чином хотіли показати свою любов і повагу.

“Коли вишивала сорочку, то думала про воїнів, які знаходяться в зоні проведення бойових дій», – зазначає учениця 11 класу Мельнице – Подільської загальноосвітньої школи Ліля Кирилів. «Ми знаємо, скільки зусиль вони докладають, щоб захищати нашу країну, роблять це, щоб ми не чули вибухів біля нашої школи і будинку”.

У добрій справі школярів підтримали у відділі освіти Мельнице-Подільської селищної ради.

“У вересні ми передали бійцям в зону проведення ООС освячені прапори. На одному із фото я побачив як чотири воїни міряли три вишиті сорочки – це потрібно було бачити. Після цього було прийнято рішення продовжити добру справу і ми вийшли з пропозицією до представників закладів освіти про освячення та передачу вишитих сорочок землякам 44-ї окремої артилерійської бригади. Сьогодні, як бачите, ми вже зібрали набагато більше сорочок, передаємо їх на схід, як своїм землякам, а також тим хто поруч з ними”, – розповідає начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Мельнице-Подільської селищної ради Степан Герчак.

Передали подарунки на Східну Україну бійці 44-ої бригади разом з волонтерами.

Софія Романська