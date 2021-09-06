Понад 60% вчителів на Тернопільщині вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Втім, цього недостатньо, щоб в усіх школах продовжувати очне навчання в разі переходу до жовтої зони карантину.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, інфікованих COVID-19 одразу побільшало після початку навчального року, переважно хворіють діти шкільного віку. Загалом на Тернопільщині 80% працівників вакцинувалося лише у двадцяти шкіл. Вони зможуть продовжувати очне навчання навіть після переходу до жовтої зони карантину. У таких навчальних закладах дистанційку запроваджуватимуть лише в умовах локдауну.

“Постанова Кабміну передбачає, що навчальний заклад, де вакциновано понад 80% працівників, може продовжувати очне навчання. Однак, якщо такої кількості вакцинованих працівників немає, то йтиметься про дистанційне навчання в разі переходу до інших карантинних зон. Ми заохочуємо наших працівників вакцинуватися, хоча принцип добровільності зберігається”.

За інформацією МОЗ, чотири регіони України вийшли із зеленої зони карантину — це Київ, Луганська, Чернівецька, Херсонська області. Рівень захворюваності там відповідає жовтій зоні карантину. Щодо Тернопільщини, то епідемічні показники поки що залишаються на зеленому рівні. Втім, простежуються негативні тенденції.