Школярі Тернопільщини масово хворіють на грип та ГРВІ

Минулого тижня на Тернопільщині грип і ГРВІ виявили у трьохсот школярів.

За словами лікарів, хвороба активно поширювалася серед дітей шкільного віку навіть під час канікул. Епідеміологи побоюються, що після відновлення навчання ситуація ще ускладниться.

В області протягом тижня грип і ГРВІ діагностували у двох тисяч жителів краю. Третина інфікованих – діти. За інформацією обласного лабораторного центру, було госпіталізовано два десятки дітей з середніми і важкими формами грипу.

«Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 31,1%, 637 осіб, школярів – 46,9% від усіх захворілих дітей – 299 осіб. Ріст захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 9,1%, серед дітей шкільного віку – 1%. Госпіталізовано за тиждень 128 осіб, із них 21 дитина».

Лікарі зазначають: грип небезпечний наслідками. Відтак при перших ознаках хвороби просять не зволікати, а звертатися за медичною допомогою.