Як не коронавірус, то грип: на Тернопільщині масово хворіють школярі

1373 дитини захворіли на грип і ГРВІ минулого тижня на Тернопільщині.

За інформацією обласного лабораторного центру, у порівнянні з попереднім тижнем простежується ріст захворюваності серед дітей на 18%.

Серед дітей, більшість хворих на грип і ГРВІ — школярі. Їхнє інфікування пояснюють значною кількістю соціальних контактів. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, на 14% простежується ріст захворюваності серед школярів. “Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 53,6%, 1373 особи, школярів – 54,6% від усіх захворілих дітей, 749 осіб. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 18%, серед школярів – на 14,5%. Госпіталізовано за останній тиждень 18 дітей. А загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 247,3 випадки на 100 тисяч населення”.

Епідеміологи нагадують: грип і ГРВІ найчастіше передається у приміщеннях при тривалих соціальних контактах. Відтак жителів краю просять стежити за регулярним провітрюванням та дотриманням інших санітарно-епідемічних правил.